Frankrig indfører krav om mundbind på arbejdspladser

Den franske regering har været under pres for at indføre sikkerhedstiltag på arbejdspladser før september.

Den franske regering gør det obligatorisk at bære mundbind på de fleste arbejdspladser i landet.

Det oplyser beskæftigelsesministeriet tirsdag.

Tiltaget skal hindre en større genopblussen af coronavirus.

Det gælder på alle delte kontorer og fabrikker. Enekontorer er undtaget.

De nye regler træder i kraft 1. september. Ministeriet understreger desuden, at hjemmearbejde fortsat er den primære anbefaling for ansatte.

Frankrig indførte tidligere på året nogle af Europas strammeste coronaregler. Det var medvirkende til et fald i antallet af smittetilfælde.

Men over de senere uger er antallet af smittede igen begyndt at gå den gale vej i landet. Derfor har sundhedsmyndigheder advaret om, at der er risiko for, at coronaudbruddet igen kan komme ud af kontrol.

Regeringen har været under pres fra fagforeninger for at iværksætte sikkerhedstiltag på arbejdspladser inden september. I september vender folk tilbage på arbejde efter lange sommerferier, og børn skal begynde i skole igen.

- Det bedste, vi kan gøre for at forberede os på tilbagevenden fra ferier, er at forsikre ansatte om, at vi sammen tager foranstaltninger for at undgå spredning af virusset, siger beskæftigelsesminister Elisabeth Borne.

/ritzau/Reuters