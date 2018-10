Frankrig indleder undersøgelse af babyer med misdannelser

En landsomfattende fransk undersøgelse sættes i værk efter en række fødsler af deforme børn i flere regioner.

Frankrig indleder en landsomfattende undersøgelse af babyer født med deforme arme. Det skriver AFP, efter at der født børn uden arme eller med deforme arme i adskillige af landets regioner.

En højtstående embedsmand siger, at der er registreret abnorme antal af nyfødte børn med deformationer en række steder.

François Bourdillon, som leder den franske sundhedsstyrelse, siger til RTL radio, at en undersøgelse er "sat i gang", og at resultatterne af den vil blive offentliggjort om cirka tre måneder.

Det er et relativt lavt antal tilfælde, som er blevet registreret indtil videre - omkring 25 gennem de seneste 15 år i regionerne Bretagne, Loire-Atlantique og Ain.

Men defekterne har skabt udbredt bekymring i offentligheden og har fået en intens dækning i medierne.

Mandag meddelte sundhedsmyndighederne, at der var registreret yderligere 11 tilfælde i Ain nær den schweiziske grænse mellem 2000 og 2014.

Embedsmænd har allerede gjort klart, at antallet af tilfælde i Bretagne og i Loire-Atlantique på Frankrigs vestkyst er usædvanligt i forhold til statistikkerne.

Sundhedsminister Agnes Buzyn har svoret, at hun vil sørge for, at sagerne bliver undersøgt yderligere.

Nogle miljøorganisationer har antydet, at deformiteterne kan skyldes pesticider, men der foreligger ingen undersøgelser, som kan underbygge det. Defekterne kan også være genetiske.

- Vi kan ikke bare slå det hen og blot sige, at vi ikke kender årsagen. Det ville være uacceptabelt, sagde Buyzn tidligere i denne måned.

I 1950'errne og 1960'erne blev der født tusindvis af babyer forskellige steder i verden med manglende eller deforme lemmer, hvilket blev tilskrevet lægemidlet Thalidomid, der blev anvendt mod kvalme hos gravide. Thalidomid blev forbudt i 1960'erne.

/ritzau/AFP