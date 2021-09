Frankrig kalder Taliban for løgnere og vil ikke anerkende styre

Frankrig vil på ingen måde have nogen forbindelse til den regering, som den islamistiske Taliban-bevægelse har dannet i Afghanistan efter at have overtaget magten i landet.

Det fastslår Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

- Frankrig nægter at anerkender eller have nogen former for forbindelser med denne regering, siger han det franske medie 5 TV ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den franske minister beskylder Taliban-bevægelsen at lyve.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De sagde, at de ville tillade en del udlændinge og afghanere frit at forlade landet og talte om en inkluderende og repræsentativ regering, men de lyver, siger han.

Udtalelsen sent lørdag aften kommer op til, at Le Drian søndag rejser til Doha i Qatar for at drøfte fremtidige evakueringer fra Afghanistan.

Da Taliban i midten af august indtog hovedstaden Kabul og udråbte sig som Afghanistans nye magthavere, fik de vestlige lande, der har haft militær tilstedeværelse i landet, travlt med at evakuere deres statsborgere samt afghanere, der har arbejdet for udenlandske militærstyrker.

Frankrig har evakueret omkring 3000 personer.

Taliban præsenterede tidligere denne uge en regering bestående af 33 ministre. Alle er mænd, og hovedparten tilhører den gamle garde i bevægelsen.

/ritzau/