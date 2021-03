Frankrig kritiserer planer om vaccinesamarbejde med Israel

Løsningen på behovet for flere vacciner må findes i Europa, mener den franske regering.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har det franske udenrigsministerium onsdag udsendt en udtalelse, hvori det kritiserer idéen om et vaccinesamarbejde med Israel.

- Den mest effektive løsning på vores behov for vacciner må forblive i en europæisk ramme, lyder det i udtalelsen ifølge AFP.

- Det vil sikre den solidaritet mellem EU-medlemslandene, som er mere essentiel end nogensinde.

Udtalelsen kom onsdag aften - altså dagen før den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), og den østrigske kansler, Sebastian Kurz, besøger Israel for at drøfte netop vaccineproduktion.

Forud for rejsen havde Sebastian Kurz kritiseret den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, for at være for langsom til at behandle vaccinekandidater og give dem grønt lys.

I udtalelsen fra det franske udenrigsministerium forsvarer den franske regering EMA. I stedet opfordrer den franske regering til europæisk solidaritet.

Tidligere onsdag havde den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, erkendt, at der er "signifikante" mangler i udrulningen af vacciner mod covid-19 i EU.

Han gik samtidig til angreb på, hvad han kaldte "forsøg på løsrivelse". Det fremgår ikke, hvem kritikken var rettet mod.

Foruden Danmark og Østrigs tur til Israel har tre østeuropæiske EU-lande vakt opmærksomhed ved at godkende russiske og kinesiske vacciner uden om EMA. Det er Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.

I udtalelsen fra det franske udenrigsministerium opfordrer den franske regering sine EU-kolleger til at arbejde for øget vaccineproduktion i Europa. Et arbejde der ifølge den franske regering er i gang.

/ritzau/