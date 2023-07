Frankrig lover langtrækkende missiler til Ukraine

Flere lande kommer med nye løfter om militære bidrag til Ukraine.

Det sker i forbindelse med begyndelsen på Nato-topmødet i Vilnius i Litauen tirsdag.

Frankrig vil således sende langtrækkende missiler til Ukraine. Det siger præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har besluttet at øge leveringerne af våben og udstyr for at gøre ukrainerne i stand til at ramme dybt, siger han.

Han afviser at sige, hvor mange missiler der levers.

Det er missiler af typen Scalp eller Storm Shadow, som sendes til Ukraine. Den franske udgave hedder Scalp, mens den britiske hedder Storm Shadow. Scalp har en rækkevidde på 250 kilometer.

Storbritannien meddelte i maj, at der også vil blive sendt britiske missiler af typen til Ukraine.

Ifølge Reuters har våbnet den længste rækkevidde af de våben, som hidtil er blevet sendt til Ukraine.

Derudover vil Tyskland levere yderligere våben og militærudstyr til Ukraine til en værdi af omkring 5,2 milliarder kroner. Det siger forbundskansler Olaf Scholz ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han lover også, at G7, som består af Frankrig, Italien, Japan, Canada, USA Storbritannien og Tyskland, vil komme med en fælles meddelelse om sikkerhedsgarantier til Ukraine.

- For os er det til at begynde med vigtigt, at der er sikkerhedsgarantier, som kan være effektive, når der er fred, siger Scholz ifølge det tyske nyhedsbureau.

Våbenpakkerne er blevet offentliggjort tirsdag, mens Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har rettet en kritik mod Nato forud for topmødet.

Her kaldte han det "absurd", hvis ikke Ukraine tilbydes en tidshorisont for Nato-medlemskab.

/ritzau/