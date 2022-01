Frankrig: Malis beskyldninger mod Danmark er ubegrundede

Frankrig bakker tirsdag Danmark op i en sag om danske soldaters tilstedeværelse i det vestafrikanske land Mali.

Det franske udenrigsministerium siger således, at Malis beskyldninger, om at danske soldater er i landet uden nødvendig tilladelse, er "ubegrundede".

Mali bad mandag de danske soldater om at forlade landet.

Årsagen var angiveligt, at Danmark ikke havde overholdt de fastlagte procedurer for militær tilstedeværelse i landet.

Danmark fastholder, at man har overholdt alle nødvendige regler og procedurer, og at man er i landet med Malis samtykke.

Tidligere tirsdag udsendte det danske udenrigsministerium en gennemgang over relevante møder og udvekslinger i forbindelse med det danske bidrag.

Her fremgår det blandt andet, at både Malis tidligere regering og det nuværende overgangsstyre har udtrykt stor tilfredshed for Danmarks bidrag.

Malis udmelding mandag kom, på et tidspunkt hvor der i EU har været diskuteret sanktioner mod styret i det skrøbelige land.

Det er blandt andet blevet kritiseret, at Malis regering angiveligt har indsat russiske lejesoldater i landet. Det maliske styre har også udskudt et længe ventet valg, der skulle have været afholdt i næste måned.

Så sent som i sidste uge sendte Danmark en ny gruppe jægersoldater og et kirurghold til Mali for at tilslutte sig Takuba Task Force.

Takuba Task Force er en del af Operation Barkhane, der er ledet af Frankrig. Missionen har til formål at bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen.

Sahel-regionen, hvor Mali ligger, beskriver et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Frankrig har årligt investeret omkring 6,5 milliarder kroner i den militære indsats i Sahel-regionen, hvor Frankrig engang var en kolonimagt.

/ritzau/Reuters