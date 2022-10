Frankrig melder alle gaslagre fyldt til randen

De franske gaslagre er blevet fyldt til randen forud for vinteren. Det oplyser den franske energistyrelse onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En lang række europæiske lande har forsøgt at fylde deres lagre af gas forud for vinteren. Her ønsker de europæiske lande at være så uafhængige af russisk gas som overhovedet muligt.

Ifølge brancheorganisationen Gas Infrastructure Europes opgørelse mandag var EU's gaslagre næsten 90 procent fulde. Ud over Frankrig har Belgien og Portugal fyldt deres gaslagre.

Danmark, Polen og Storbritanniens lagre er over 95 procent fyldte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Modsat er Ungarn, Bulgarien og Letland de lande, der har de mindst fyldte gaslagre. Alle tre lande havde mandag fyldt under 80 procent af deres gaslagre.

Samtidig med den franske melding om fulde gaslagre meldte det russiske energi- og gasselskab Gazprom, at selskab vil genoptage sine leverancer til Italien gennem Østrig.

- Leverancer af russisk gas gennem Østrig genoptages, skriver Gazprom i en meddelelse.

- Gazprom er sammen med sine italienske kunder lykkedes med at finde en løsning på formatet for samarbejde under de regulatoriske ændringer, som Østrig introducerede i september i år.

Gazproms leverancer gennem Østrig blev stoppet i weekenden. Det skyldes ifølge Reuters, at operatørerne af gasrørene i Østrig ikke ville medvirke til at lade russisk gas løbe gennem deres rør.

Tidligere har russisk gas ifølge Reuters udgjort omkring 40 procent af Italiens import af gas. Det er dog blevet nedbragt til omkring ti procent.

I stedet får Italien nu sin gas fra Algeriet og de nordiske lande.

/ritzau/