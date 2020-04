Frankrig melder om 357 døde coronapatienter på et døgn

Antallet af alvorligt syge patienter på de franske intensivafdelinger er steget en smule id et seneste døgn.

I det seneste døgn er 357 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde på Frankrigs hospitaler.

Det meddeler det franske sundhedsministerium søndag aften.

Det er en nedgang i forhold til døgnet inden, hvor franske myndigheder meldte om 441 dødsfald i løbet af et døgn.

Med de seneste tal er det samlede antal af registrerede dødsfald blandt coronasmittede oppe på 8078 i Frankrig.

Af dem er 5889 døde på et hospital i Frankrig, mens 2189 er døde på et af landets ældrecentre eller andre former for plejefaciliteter.

Antallet af patienter, der er indlagt på en af intensivafdelingerne på de franske hospitaler, er steget med 140 i løbet af et døgn.

Tallet har været nedadgående i de seneste dage. Lørdag lød meldingen fra den franske sundhedsstyrelse, at der var kommet 502 flere patienter ind på landets intensivafdelinger. I de foregående dage var tallet højere.

Der er nu i alt knap 7000 alvorligt syge patienter under intensiv behandling rundt om i landet, viser de seneste tal.

/ritzau/Reuters