Frankrig melder om hidtil højeste antal coronadøde

Vi har endnu ikke nået toppen af coronaepidemien, siger Frankrigs sundhedsminister.

Frankrig har i det seneste døgn registreret 833 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

- Vi har endnu ikke nået toppen af denne epidemi, siger den franske sundhedsminister, Olivier Veran, på et pressemøde mandag.

Tallet er det hidtil højeste, som de franske myndigheder har meddelt for et enkelt døgn, siden coronaudbruddet begyndte.

Det skyldes, at Frankrig nu er begyndt at oplyse et samlet antal coronadødsfald fra landets hospitaler og plejehjem. Hidtil har myndighederne kun oplyst antallet af coronapatienter, der er døde på hospitalerne.

Med mandagens opgørelse er det samlede antal coronadødsfald i Frankrig oppe på 8911, siden udbruddet begyndte.

/ritzau/AFP