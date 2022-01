Frankrig: Ny fase i Libyen - lejesoldater er på vej ud

Over 300 udenlandske lejesoldater har forladt det østlige Libyen. Det oplyser det franske udenrigsministerium, som kalder det begyndelsen på en længe ventet tilbagetrækning af tusindvis af udenlandske soldater i landet. Det skriver AFP.

FN håber, at tilbagetrækningen er et afgørende skridt frem mod en ny fredelig udvikling i Libyen efter år med borgerkrig og uro.

- Den første tilbage trækning har fundet sted. Det er det første positive signal efter Libyen-konferencen, siger hun med henvisning til et Paris-møde om udviklingen i landet.

Hun oplyser ikke, hvor de udenlandske lejesoldater er fra. Ifølge diplomater har lejesoldater fra nabolandet Tchad kæmpet i Libyen, hvor et planlagt præsidentvalg 24. december er blevet udskudt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden har lejesoldater fra Ruslands private militærgruppe Wagner kæmpet sammen med Libyens Nationale Hær, som Moskva har støttet sammen med Egypten og De Forenede Arabiske Emirater.

Bege sider i Libyens konflikt har i vid udstrækning anvendt lejesoldater - fra blandt andet Rusland, Syrien, Tchad og Sudan, siger FN-eksperter.

EU har tidligere indført sanktioner mod den private russiske militærgruppe Wagner.

Ifølge medlemslandene har Wagner rekrutteret, trænet og sendt militære styrker til konfliktzoner rundt om i verden.

Det har blandt andet ført til mere vold i områderne og intimidering af civile. I strid med international lov og menneskerettigheder, lyder EU-anklagen.

Dertil kommer destabiliserende aktiviteter i lande som Libyen, Syrien og Ukraine.

Vesten mener, at Wagner er til stede i konfliktzoner for at sikre russiske private og statslige interesser i Ukraine, Syrien og Libyen./ritzau/AFP