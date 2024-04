Frankrig øger sikkerhed ved synagoger og jødiske skoler

Frankrig vil øge sikkerheden ved jødiske skoler, synagoger og andre steder, som bruges af jøder.

Det skriver Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, på det sociale medie X.

- Som pesach nærmer sig og grundet den nuværende internationale situation, har jeg sagt til lokale embedsmænd, at de skal øge sikkerheden betragteligt ved steder, som besøges af vores jødiske landsmænd, særligt når det kommer til synagoger og jødiske skoler, skriver han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pesach er den jødiske påske og begynder 22. april.

Meldingen kommer, efter at Iran sendte missiler og droner mod Israel natten til søndag. Det har skabt frygt for en eskalation af situationen i Mellemøsten.

Ifølge Israels militær sendte Iran mere end 300 droner og missiler mod Israel. Men 99 procent af dem blev skudt ned, siger Israel. Det skete med hjælp fra USA, Storbritannien og Jordan.

Desuden har Frankrigs udenrigsminister, Stéphane Séjourné, sagt til tv-stationen France 2, at landet udførte "opfangelsesopgaver", skriver Reuters. Ministeren har ikke uddybet, hvad opgaverne bestod i.

I dagene op til angrebet var der forlydender om, at et iransk angreb på Israel var på vej. Fredag blev alle skoler i Israel således lukket grundet bekymring for sikkerheden.

Ifølge AFP har Gérald Darmanin bedt myndighederne om at placere politi foran synagoger og jødiske skoler op til pesach.

Han skal have bedt om en "statisk og synlig" tilstedeværelse fra politiet foran "de mest følsomme og symbolske" bygninger og foran jødiske skoler fra mandag. Politiet skal være til stede, når eleverne kommer og går fra skole.

Ifølge en officiel meddelelse er der et "meget højt terrortrusselsniveau" og et "højt niveau for antisemitiske handlinger", skriver AFP.

/ritzau/