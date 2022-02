Frankrig og allierede trækker sig fra indsats i Mali

Frankrig og dets allierede har torsdag annonceret en koordineret tilbagetrækning fra den militære indsats i Mali.

Det fremgår af en fælles udtalelse torsdag morgen:

- På grund af adskillige hindringer fra Malis overgangsregering har Canada og de europæiske lande, der deltager i Operation Barkhane og Task Force Takuba, vurderet, at den politiske, operationelle og juridiske baggrund for at deltage i den militære kamp mod terrorisme i Mali ikke længere opfyldes.

Fremover vil Niger, der grænser op til Mali mod øst, være base for de europæiske styrker i området. Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, torsdag på en pressekonference.

Artiklen fortsætter under annoncen

Macron tilføjer, at tilbagetrækningen vil tage mellem fire og seks måneder.

Operation Barkhane er den overordnede militære indsats i Sahel-regionen. Frankrig, der er en tidligere kolonimagt i området, leder indsatsen.

Sahel-regionen beskriver et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Danske soldater har i flere år deltaget i den militære indsats i Mali. Det er blandt andet foregået som en del af den særlige Task Force Takuba.

I januar meddelte Mali imidlertid, at de danske soldater ikke var velkomne i landet. Ifølge Mali havde Danmark ikke fulgt de nødvendige protokoller.

Det er blevet afvist af Danmark og dets allierede - herunder Frankrig. Danmark besluttede sig dog hurtigt for at trække sig fra landet.

- Vi kan ikke blive, når Malis regering ikke ønsker os. Vi er der, fordi Mali har bedt os om at komme og hjælpe dem, og når de ikke længere ønsker vores hjælp, har vi ikke noget grundlag for at være der. Og vi gider heller ikke være til grin, sagde daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) i januar.

Ritzau forsøger torsdag formiddag at få svar på, om de danske soldater i Sahel-regionen også vil rykke til Malis naboland Niger.

/ritzau/Reuters