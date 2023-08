Frankrig og EU vil bruge 200 millioner euro på at destruere vin

Vinbønder i flere af Frankrigs mest kendte regioner kæmper med økonomien.

Derfor vil den franske regering med hjælp fra EU bruge i alt 200 millioner euro - knap 1,5 milliarder kroner - på at destruere overskudsvin.

Tiltaget skal hjælpe producenterne ved at drive priserne i vejret.

- Vi producerer for meget, og salgsprisen er under produktionsprisen, så vi mister penge, sagde Jean-Philippe Granier fra vinproducentforeningen i Lanquedoc tidligere denne måned.

Blandt de store vinregioner, som kæmper med økonomien, er den meget kendte Bordeaux-region.

Her står producenter over for en kombination af problemer - blandt andet øgede leveomkostninger blandt forbrugere, covid-19-efterdønningerne og ændrede forbrugsmønstre.

Flere er således begyndt at drikke øl.

Den mindskede efterspørgsel har ført til overproduktion, prisfald og store økonomiske problemer for en ud af tre vinproducenter i Bordeaux-regionen, oplyser den lokale organisation for bønderne.

Indledningsvist blev der sat 160 millioner euro af til vindestruktion igennem en EU-fond.

Det er blevet øget til 200 millioner euro af den franske regering. Det oplyser Frankrigs landbrugsminister, Marc Fesneau, på et pressemøde fredag.

Pengene skal bruges til at "stoppe priserne i at kollapse", siger han.

Men han understreger også, at bønderne selv er nødt til at "se på fremtiden" og "tænke på forbrugerforandringer". Og så må de "tilpasse sig", mener ministeren.

Alkohol fra den destruerede vin kan sælges til virksomheder og bruges i en række andre produkter - blandt andet håndsprit, rengøringsprodukter eller parfume.

Da EU-Kommissionen i juni godkendte hjælpen til sektoren, kom den også med et estimat over forbruget af vin i forskellige lande i år.

I Italien var det faldet med 7 procent, i Spanien 10 procent, i Frankrig 15 procent, i Tyskland 22 procent og i Portugal 34 procent. Imens var EU's vinproduktion steget med 4,0 procent.

