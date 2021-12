Frankrig reddede 138 migranter i Den Engelske Kanal

Frankrig har i Den Engelske Kanal reddet 138 migranter på vej mod Storbritannien. De blev sejlet i land af to marinefartøjer og to redningsbåde. Det oplyser de franske myndigheder.

Mange både kom i vanskeligheder under forsøgene på at nå over kanalen.

De i alt 138 migranter blev anholdt af politiet, og de lokale myndigheder i Frankrig behandler nu deres sager.

Migranter, som sejler ud fra den nordfranske kyst med kurs mod den engelske kyst, har udløst en krise mellem Frankrig og Storbritannien.

I sidste måned omkom 27 migranter , da deres fartøj sank nær Calais i Frankrig.

Fra 1. januar til 20. november i år har omkring 31.500 migranter sat ud fra den franske kyst med kurs mod Storbritannien. Den 11. november lykkedes det 1185 migranter at nå den engelske kyst, hvilket var et rekordhøjt antal.

EU's grænseagentur, Frontex, har fra den 1. december hjulpet med at overvåge den franske kystlinje ved Den Engelske Kanal med fly.

Det blev afgjort ved et møde den 28. november mellem ministre, der er ansvarlige for migranter, fra Tyskland, Holland og Belgien i den nordfranske by Calais.

Briterne var udelukket fra mødet, efter at spændinger mellem regeringerne i London og Paris er taget mere og mere til som følge af migrantkrisen.

/ritzau/AFP