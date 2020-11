Frankrig runder to millioner smittede som første land i Europa

Både Frankrig og Spanien har tirsdag passeret kedelige milepæle efter genopblussen af coronasmitte.

Frankrig har passeret to millioner bekræftede tilfælde af coronavirus.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University tirsdag aften dansk tid.

Dermed er landet det første land i Europa til at runde den kedelige milepæl. Opgørelsen fra Johns Hopkins viser også, at Spanien tirsdag er kommet over 1,5 millioner bekræftet smittede.

De to lande har oplevet en genopblussen af coronavirus i efteråret efter en sommerperiode med mere ro på.

Frankrig har en befolkning på cirka 70 millioner. De over to millioner smittede svarer til, at der er omtrent 2916 smittede per 100.000 indbyggere.

I Spanien, som har cirka 47 millioner indbyggere, er tallet 3212 smittede per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er tallet i Danmark, som har 64.551 bekræftet smittede, 1113 coronatilfælde per 100.000 indbyggere.

I Frankrig håber regeringen at kunne påbegynde et vaccinationsprogram mod covid-19 i januar. Det sagde Gabriel Attal, talsmand for regeringen, tidligere tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi forbereder et vaccinationsprogram, der skal være klar i det øjeblik, vaccinen er godkendt af de europæiske og nationale sundhedsmyndigheder, så vi kan lancere vaccinen med det samme, lød det.

Mandag kunne biotech-selskabet Moderna oplyse, at foreløbige test af en vaccine har vist lovende resultater.

Selskabets vaccinekandidat har i en analyse vist sig at være effektiv på knap 95 procent af testdeltagerne.

Trods de opløftende meldinger frygter den franske regering, at millioner af franskmænd vil nægte at tage imod en vaccine.

En meningsmåling viste således i september, at kun 59 procent af franskmændene vil vaccineres mod covid-19.

Frankrig har det seneste døgn registreret 437 nye dødsfald relateret til coronavirus. Det bringer det samlede antal coronadøde i landet op på 46.273. Det svarer til godt 66 døde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/