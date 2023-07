Frankrig sætter 45.000 betjente ind mod natlig uro

45.000 politibetjente er igen lørdag aften sat ind for at forsøge at forhindre nye uroligheder i Frankrig.

Det meddeler det franske indenrigsministerium.

Særligt i storbyerne Lyon og Marseille er sikkerheden øget, siger indenrigsminister Gérald Darmanin til tv-stationen BFM.

Det er især i de to byer, at situationen er eskaleret i løbet af de seneste dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag aften er politi og demonstranter igen stødt sammen i Marseille. Politiet affyrer tåregas for at sprede de protester, der præger bymidten i den sydfranske havneby.

De voldelige optøjer begyndte natten til tirsdag, efter at en politimand havde skudt og dræbt en 17-dreng med nordafrikansk baggrund. Det skete i en forstad til Paris.

I nogle byer har der været hundredvis af påsatte brande og plyndringer af butikker. Adskillige betjente er blevet såret i sammenstød med demonstranter.

I alt er over 2000 mennesker blevet anholdt i løbet af de fire dage, de voldelige uroligheder foreløbig har stået på.

Den 17-årige dreng, som blev dræbt af politiet, blev begravet tidligere lørdag.

/ritzau/dpa