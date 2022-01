Frankrig sætter loft over prisstigninger på elektricitet

Frankrig vil begrænse prisstigningen på elektricitet til fire procent. Det sker i et forsøg på at sikre, at energien er til at betale.

Det fortæller økonomiminister Bruno Le Laire til journalister i Paris sent torsdag aften.

Le Laire fortæller til avisen Le Parisien, at staten er i færd med at reducere en vigtig skat på elektricitet markant. Det vil ifølge ministeren medføre et indtægtstab for staten på otte milliarder euro - knap 60 milliarder danske kroner.

Derudover har regeringen givet det statsejede forsyningsselskab EDF besked på at sælge mere af selskabets billige atomkraft til mindre konkurrenter. Det har ligeledes til formål at begrænse prisstigninger.

Planen er godkendt af EU-Kommissionen.

I en erklæring udtaler EDF, at tiltaget vil koste selskabet op mod 8,4 milliarder euro i tabte indtægter.

Loftet over elprisstigninger kommer forud for præsidentvalget i Frankrig i april.

/ritzau/dpa