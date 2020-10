Frankrig sætter rekord og nærmer sig en million smittede

Kort efter regeringen varslede udvidet udgangsforbud, melder myndigheder om yderligere 41.000 smittede.

Coronapandemien har igen for alvor fået fat i store dele af Europa, og det gælder ikke mindst Frankrig, der torsdag kunne notere en markant stigning i antallet af nye smittetilfælde.

Således er der det seneste døgn registreret 41.622 nye tilfælde. Det er næsten 15.000 flere end onsdag, hvor der blev tilføjet 26.676 til listen.

Hidtil har rekorden for fleste positive coronatest på et døgn ligget på lidt over 30.000 i Frankrig.

Med dagens opdatering er Frankrig tæt på at blive det syvende land, der krydser en million smittede.

Torsdag aften står tælleren ifølge de franske sundhedsmyndigheder på 999.043.

Det seneste døgn er der registreret yderligere 162 dødsfald blandt coronapatienter i Frankrig. Dermed er i alt 34.210 døde med virusset.

Meldingen fra de franske sundhedsmyndigheder kommer, få timer efter at regeringen på et pressemøde varslede nye restriktioner, der skal bremse smittespredningen.

Således vil 46 millioner ud af Frankrigs 67 millioner indbyggere fra lørdag blive omfattet af et udgangsforbud, der gælder for aften- og nattetimerne.

Udgangsforbuddet vil foreløbig gælde for de kommende seks uger.

Hvis ikke, det har den ønskede virkning, er regeringen klar til at stramme restriktionerne yderligere, sagde den franske premierminister, Jean Castex, på torsdagens pressemøde.

/ritzau/Reuters