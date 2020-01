Frankrig sender fly for at hente borgere i smitteramt by i Kina

Det danske udenrigsministerium søger samarbejde med blandt andet Frankrig om at hente 13 danskere i Wuhan.

Frankrigs vicetransportminister, Jean-Baptiste Djebarri, oplyser, at det første fly, der skal evakuere franske borgere i den kinesiske by Wuhan, letter onsdag.

Udenrigsministeriet i Danmark har tidligere oplyst, at man søger et samarbejde med blandt andet Frankrig for at få evakueret 13 danske borgere i Wuhan, der er centrum for smitte med den potentielt dødelige coronavirus.

Foreløbig er over 100 kinesere døde af den influenzalignende sygdom.

