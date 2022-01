Frankrig skærer tre dage af isolationstid for fuldt vaccinerede

Den franske regering lemper mandag landets isolationsregler for at undgå økonomisk nedtur under smittebølge.

Frankrig lemper fra mandag landets isolationsregler i et forsøg på at begrænse de stigende smittetals indflydelse på samfundet og økonomien.

Det oplyser regeringen søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

De nye regler betyder, at fuldt vaccinerede personer, der bliver testet positive for coronavirus, kan nøjes med at isolere sig i syv dage i stedet for ti. Det gælder, uanset hvilken coronavariant de er smittet med.

Fra mandag kan fuldt vaccinerede også få lov til at bryde deres isolation efter fem dage, hvis de kan fremvise en negativ coronatest.

Samtidig behøver fuldt vaccinerede heller ikke længere at gå i isolation, hvis en af deres nære kontakter bliver testet positiv for virusset.

Det siger sundhedsminister Olivier Véran til avisen Le Journal du Dimanche ifølge AFP.

Han fortæller, at de ændrede regler bliver indført "af hensyn til den ekstremt hurtige smittespredning med omikronvarianten i Frankrig".

- Målet er at opnå den rette balance, der sikrer, at virusset bliver kontrolleret, mens den økonomiske aktivitet bliver opretholdt, siger Véran.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters advarede præsident Emmanuel Macron fredag i sin nytårstale om, at Frankrig står over for nogle "vanskelige" uger.

Han afholdt sig dog fra at annoncere nye tiltag for at inddæmme smittespredningen i landet.

- Vi vil fortsætte med at være på vagt i hele januar, siger Olivier Véran søndag.

Han tilføjer optimistisk, at den nuværende smittebølge, der bliver drevet frem af den nye omikronvariant, kan blive den sidste under pandemien.

Frankrig registrerede lørdag 219.126 nye smittetilfælde med coronavirus. Det viser tal fra landets sundhedsministerium.

Det gør ifølge Reuters Frankrig til det sjette land i verden, der har rundet ti millioner smittede siden pandemiens begyndelse.

/ritzau/