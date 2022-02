Frankrig stopper russisk fragtskib i Den Engelske Kanal

Skibet "Baltic Leader" menes at være ejet af et datterselskab af en russisk bank, der er underlagt sanktioner.

Frankrig har lørdag opbragt et fragtskib i Den Engelske Kanal. Skibet forbindes med en russisk bankdirektør, der også er søn af en tidligere russisk efterretningschef.

Det oplyser den franske kystvagt.

Det er et af de første synlige tegn på, at europæiske lande håndhæver de sanktioner, der er indført mod Rusland på grund af landets invasion af Ukraine.

Skibet, "Baltic Leader", var på vej til Sankt Petersborg i Rusland, da det tidligt lørdag morgen blev omdirigeret til havnen i Boulogne-sur-Mer i det nordlige Frankrig.

Skibet er "under kraftig mistanke for at have forbindelse til russiske interesser, der er ramt af sanktioner". Det oplyser kaptajn Veronique Magnin fra den franske kystvagt.

Ruslands ambassade i Frankrig har protesteret til det franske udenrigsministerium, meddeler ambassaden.

"Baltic Leader" menes at være omfattet af USA's og EU's sanktioner mod Rusland. Det skyldes, at det angiveligt er ejet af et datterselskab af en russisk bank, Promsvyazbank, der er underlagt sanktioner.

Bankens direktør, Petr Fradkov, er søn af Mikhail Fradkov. Han er tidligere chef for en af Ruslands efterretningstjenester.

Mikhail Fradkov var også premierminister under præsident Vladimir Putin fra 2004 til 2007.

Banken siger dog i en udtalelse lørdag, at dens datterselskab ikke længere ejer "Baltic Leader".

Franske myndigheder er ved at undersøge sagen, oplyser Veronique Magnin. I mellemtiden har skibets besætning fået lov at bevæge sig frit rundt, tilføjer hun.

/ritzau/Reuters