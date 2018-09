Frankrig straffer for første gang med bøde for sexchikane

Det har kostet en mand i Frankrig en bøde at kalde en kvinde en "luder" og kommentere hendes bryststørrelse.

En domstol i Frankrig har idømt en 30-årig mand en bøde på 300 euro - godt 2200 kroner - for at fornærme en 21-årig kvinde om bord på en bus i en forstad til Paris.

Det er første gang, at nogen bliver dømt for sexchikane i Frankrig, efter landet vedtog et forbud mod seksuel chikane i det offentlige rum i begyndelsen af august.

Hændelsen fandt sted i Paris-forstaden Évry onsdag i sidste uge.

Ifølge anklagemyndigheden steg den 30-årige mand - tydeligvis meget beruset - om bord på bussen og fik øje på den 21-årige kvinde.

Han klaskede hende i bagdelen, kaldte hende en "luder" og kommenterede på størrelsen af hendes bryster.

Bøden på 300 euro har manden fået for kommentarerne, mens klasket i bagdelen koster ham tre måneders fængsel, da det takseres som et fysisk overgreb.

Den 21-årige kvinde formåede at underrette buschaufføren om hændelsen. Chaufføren fik derfor låst bussens døre, indtil politiet kom og anholdt den 30-årige mand.

- Dette er den første dom i landet i en sag om seksuelle fornærmelser, siger en talsmand for det franske justitsministerium.

