Frankrig suspenderer 3000 uvaccinerede sundhedsansatte

Omkring 3000 ansatte i den franske sundhedssektor er blevet suspenderet uden løn for ikke at lade sig vaccinere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsident Emmanuel Macron gav i juli hospitalsansatte, plejehjemspersonale og brandfolk indtil onsdag 15. september til at få mindst et stik.

Det har langt de fleste gjort. Men nogle har undladt at få en coronavaccine.

- Cirka 3000 suspenderinger blev i går meddelt til ansatte i sundhedssektoren, som ikke er blevet vaccineret, siger sundhedsminister Olivier Véran til den franske radiostation RTL torsdag.

Ifølge AFP anslog franske sundhedsmyndigheder sidste uge, at omkring 12 procent af hospitalsansatte og seks procent af privatpraktiserende læger endnu ikke er blevet vaccineret.

Der er omkring 2,7 millioner ansatte i den franske sundhedssektor i alt, oplyser Véran.

- De fleste af suspenderingerne er kun midlertidige. Mange har besluttet at blive vaccineret, da de kan se, at vaccinekravet er en realitet, siger Véran til RTL.

En brandsikkerhedsansvarlig på et hospital i Nice har imidlertid tilsyneladende begyndt en sultestrejke på grund af vaccinekravet.

Han har slået et telt op foran Saint-Pons-klosteret i den sydfranske by. På et stort banner står der "Sultestrejke" med røde bogstaver.

- Vi vil gå så langt, som vi kan, siger den strejkende brandsikkerhedsansvarlige, Thierry Paysant, til Reuters.

Paysant har dog også sat et lille stormkøkken op.

Han fortæller, at han ikke er imod vacciner. Men Paysant bryder sig ikke om, at ansatte skal vælge mellem at lade sig vaccinere eller risikere at miste deres job.

- Den er svær at sluge, siger han.

- Det er blevet påtvunget os på en voldsom måde.

Med udelukkelserne ønsker den franske regering at øge vaccinationstilslutningen.

Ifølge Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC) er 80,7 procent af voksne franskmænd blevet færdigvaccineret. 93,8 procent har fået mindst ét stik.

I Danmark er tallet for færdigvaccinerede voksne 87,6 procent ifølge ECDC.

