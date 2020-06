Frankrig taber klagesag over pligt til EU-møder i Strasbourg

Det var i orden, at EU-Parlamentet ikke stemte om budgettet for 2018 i Bruxelles, siger EU-Domstolen.

Alle EU-Parlamentets beslutninger om budgettet skal træffes i institutionens bygninger i den franske by Strasbourg.

Det mente i hvert fald Frankrig, som klagede til EU-Domstolen, men den siger nej: Det er en vurdering fra gang til gang.

Utilfredsheden i Frankrig stammer fra forhandlinger om budgettet for 2018.

Det blev debatteret og vedtaget af EU-Parlamentet på en ekstra samling, der i henhold til den fastlagte kalender blev holdt 29. og 30. november i Bruxelles.

Det mente Frankrig var i strid med en protokol. Den siger, at alle beslutninger om budgettet træffes under samlinger i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Derfor klagede Frankrig.

EU-Domstolen er i sin afgørelse nået frem til, at den protokol, som Frankrig baserer sin klage på, har samme juridiske vægt som EU-traktatens bestemmelser om proceduren for vedtagelse af budgettet.

Af sidstnævnte er det ingen hindring, at der stemmes om budgettet i Bruxelles, men derimod er det afgørende, at det falder på plads.

- Selv om EU-Parlamentet er forpligtet til at udøve sine budgetbeføjelser ved en ordinær plenarforsamling i Strasbourg, udelukker dette ikke, at det årlige budget drøftes og stemmes om under et ekstra plenarmøde i Bruxelles, hedder det i afgørelsen.

Til det sidste følger en tilføjelse om, at det kan ske i Bruxelles, hvis det er nødvendigt for at få budgettet på plads.

I årtier er det blevet diskuteret, om det er nødvendigt, at EU-Parlamentet skal flytte mellem Bruxelles og Strasbourg. I den franske by mødes medlemmerne typisk fire dage hver måned.

I 1990'erne besluttede EU-landene, at der skulle holdes 12 møder i Strasbourg om året. Men det gjorde EU-Parlamentet ikke.

Derfor lagde Frankrig sag an ved EU-Domstolen - og vandt. Dog med den undtagelse, at der kun er 11 møder i de år, hvor der er valg til EU-Parlamentet.

Der kan også holdes plenarmøder i Bruxelles, men kun hvis der er 12 fastlagte møder i Strasbourg - og 11 i ikke valgår.

Det evindelige rejseri er ifølge en undersøgelse i 2013 fra EU-Parlamentet beregnet til at koste omkring 800 millioner kroner årligt.

/ ritzau/