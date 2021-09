Frankrig tilbyder gratis prævention til kvinder op til 25 år

Frankrig vil fra januar tilbyde gratis prævention til kvinder på op til 25 år.

Det meddeler landets sundhedsminister, Olivier Véran, torsdag.

Det skal blandt andet hjælpe kvinder, der i dag ikke har råd, med at få adgang til prævention. Tiltaget vurderes at komme til at koste omkring 21 millioner euro - godt 150 millioner kroner - årligt.

- Der er et fald i brugen af prævention blandt yngre kvinder, og det er primært af økonomiske årsager, siger Véran til tv-stationen France 2.

- Det er ubærligt, at kvinder ikke kan beskytte sig selv, at de ikke kan få adgang til prævention, hvis de ønsker det, fordi det er for dyrt, siger han.

Siden 2013 har Frankrig tilbudt gratis prævention til piger og kvinder i aldersgruppen 15 til 18 år. I august 2020 blev det udvidet til også at omfatte piger under 15 år, skriver den franske avis Le Monde.

- Hvert år bliver næsten 1000 unger piger i alderen 12 til 14 år gravide i Frankrig, lød forklaringen fra den franske regering i slutningen af 2019.

Tiltaget har ført til et fald i antallet af aborter i Frankrig, skriver Le Monde.

Præventionen dækker blandt andet over p-piller, p-ringe og minipiller.

I Danmark skal man som udgangspunkt selv betale for prævention, I nogle kommuner er det dog muligt at få betalt sin prævention i særlige tilfælde.

Den seksuelle lavalder i Frankrig er 15 år - ligesom i Danmark.

