Frankrig tiltaler mand for deltagelse i folkedrab i Rwanda

Frankrig tiltaler en mand for at have deltaget i folkemordet i Rwanda.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om en mand i halvfjerdserne, som torsdag blev tiltalt for at have forbindelse til folkemordet i Rwanda i 1994. Det oplyser en antiterror-anklager i Paris.

Den tiltalte, Isaak Kamali, er født i Rwanda, men lever som fransk statsborger. Han har været på anklagemyndighedens radar siden 2009. Torsdag blev han anklaget for deltagelse i folkemordet i 1994 og for forbrydelser imod menneskeheden.

Ifølge AFP har den tiltaltes advokat ikke ønsket at kommentere sagen.

Den tiltalte var ansat i Rwandas transportministerium under folkemordet og blev dømt til døden i absentia i 2003. Dødsdommen blev senere annulleret grundet ændringer i Rwandas strafferet.

Folkedrabet i 1994 kostede næsten 800.000 mennesker livet. Hovedsageligt blandt det etniske mindretal tutsier. Mange blev hakket til døde med macheter.

Det var nedskydningen af præsident Juvenal Habyarimanas fly i april 1994, som fremprovokerede et etnisk opgør mellem hutuer og tutsier.

Blodbadet varede i 100 dage fra april til juli 1994.

Folkemordet fik først en ende, da tutsiernes oprørsmilits Rwandas Patriotiske Front invaderede landet i månederne, der fulgte, fra nabolandet Uganda.

Før massakren udgjorde hutuerne cirka 80 procent af Rwandas befolkning på seks millioner mennesker, mens tutsierne udgjorde cirka 15 procent.

/ritzau/