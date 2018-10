Frankrig trækker sig fra saudiarabiske investeringsmøde

Frankrigs finansminister: Saudi-Arabien er nødt til at redegøre for Jamal Khashoggis forsvinden.

Den franske finansminister, Bruno Le Maire, har tilføjet sit navn på en voksende liste over vestlige ministre og fremtrædende internationale erhvervsledere, som trækker sig fra deltagelse i en stor saudiarabisk investeringskonference.

Det sker som følge sagen om den forsvundne saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Le Maire siger torsdag, at de saudiarabiske myndigheder er nødt til at redegøre for Jamal Khashoggis forsvinden, efter at han den 2. oktober gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Han er ikke set siden.

Tyrkiske embedsmænd siger, at Khashoggi, som skrev kritisk om Saudi-Arabien i The Washington Post, blev dræbt og parteret inde i konsulatet, hvilket Saudi-Arabien benægter.

- Nej, jeg tager ikke afsted, siger Le Maire til det offentlige senats-tv.

Paris har tætte diplomatiske og økonomiske forbindelser til Saudi-Arabien.

USA har sagt, at det torsdag vil genoverveje beslutningen om at deltage i investeringskonferencen i Riyadh i næste uge.

/ritzau/AFP