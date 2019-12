Frankrig udleverer officer fra Argentinas beskidte krig

66-årig eksofficer er anklaget i Argentina for at stå bag tortur og drab på studerende under militærregime.

Frankrig udviser søndag aften en argentiner til sit fødeland for der at blive stillet for retten anklaget for at så bag tortur og en ung studerendes forsvinden under militærstyret i 1970'erne og 1980'erne.

Det oplyser retskilder, og det bekræftes over for nyhedsbureauet Reuters af en talsperson i det franske justitsministerium.

Den 66-årige tidligere politiofficer Mario Sandoval blev anholdt onsdag i sit hjem nær Paris. Det var efter, at de franske myndigheder gav den endelige godkendelse til at udlevere argentineren.

Det afsluttede et otte år langt juridisk tovtrækkeri.

Sandoval vil søndag aften blive ført om bord på et passagerfly fra Air France med kurs mod Buenos Aires, siger kilderne.

Sandoval har været eftersøgt i Argentina for bortførelsen af den arkitektstuderende Hernan Abriata i 1976. Abriatas lig er aldrig blevet fundet.

Argentina siger, det har adskillige vidner, der kan bevidne Sandovals forbindelse til drabet på den studerende.

Abriata blev ført til flådens notorisk berygtede militærskole Esma. Det skønnes, at 5000 mennesker blev holdt fanget her og udsat for tortur efter militærkuppet i 1976.

Mange af fangerne blev myrdet ved at sætte dem om bord på militærfly og kaste dem ud over åbent hav eller floden Plata. Det blev kendt som "den beskidte krig".

Sandoval har boet i Frankrig siden 1985 og sikrede sig fransk statsborgerskab, uden at hans fortid var kendt.

Myndighederne i Argentina mener, at han tog del i over 500 bortførelser, tortur og mord. Cirka 30.000 mennesker forvandt under militærdiktaturet fra 1976 til 1983.

Den sag, som er forberedt mod ham i Argentina, omhandler kun Abriata.

Sandovals forsvarere mener ikke, at han vil få en retfærdig rettergang, og de peger på, at han risikerer tortur og elendige fængselsforhold i Argentina.

De har forgæves forsøgt at få Den Europa Menneskerettighedsdomstol til at gå ind i sagen.

/ritzau/AFP