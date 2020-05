Frankrig undersøger mulig sag om coronasmitte fra december

I alt 24 prøver fra december og januar i Paris er blevet undersøgt på ny. Én viste sig at være positiv.

Frankrigs regering er ved at undersøge en sag om formodet coronasmitte hos en mand i Paris tilbage fra december.

Det skriver det amerikanske medie Politico.

Professor Yves Cohen, chef for intensivplejen på Avicenne- og Jean Verdier-hospitalerne i Paris' nordlige forstæder, har i løbet af weekenden udtalt sig til flere franske tv-stationer om sagen.

Her har han fortalt, at man har foretaget en positiv coronatest på en prøve på en mand med lungebetændelse.

Prøven blev udtaget 24. december - uger før de første officielle sager i Europa - og er først senere blevet undersøgt for coronavirus.

- Regeringen har noteret sig nyhederne og er i forbindelse med forskere og eksperter for at få be- eller afkræftet denne opdagelse, skriver en talsmand for det franske sundhedsministerium i et svar til Politico.

- Herefter vil vi foreslå yderligere undersøgelser.

Til de franske tv-stationer forklarer Yves Cohen, at prøver fra i alt 24 patienter, der blev testet negativ for influenza i december og januar, er blevet testet på ny. Det skriver The Guardian.

Prøverne var blevet udtaget med det formål, at der skulle laves en såkaldt PCR-test for influenza - en testtype, der også kan benyttes til coronavirus.

Hver test blev foretaget flere gange for at sikre, at der ikke var nogen fejl, siger Cohen ifølge The Guardian.

/ritzau/