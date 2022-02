Efter at Danmark har trukket sig ud af Mali, ventes Frankrig også snart at gøre det.

Frankrig ventes snart at trække soldater ud af Mali

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ventes i løbet af denne uge at meddele, at Frankrig trækker sig ud af Mali.

Det oplyser flere kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Den ventede melding skyldes, at Frankrigs forbindelser til landets militær, som har stået bag to kup siden 2020, er brudt sammen.

Kilderne regner med, at beslutningen om at afslutte den ni år lange mission til Mali vil falde sammen med et topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union. Det møde finder sted torsdag og fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gabriel Attal, som er talsmand for den franske regering, bekræfter, at der snart træffes en beslutning.

- I morgen aften er der et møde mellem den franske præsident og statslederne fra allierede lande om vores tilstedeværelse i Sahel-regionen og kampen mod terrorisme, siger han tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han understreger, at både europæiske partnere og Malis nabolande skal involveres.

Danmark er fortsat ved at trække soldater og materiel hjem fra landet. Det sker, efter at danske soldater af Mali blev bedt om at forlade landet.

Ifølge Mali var danskerne i landet uden at have sikret sig godkendelse. Det har Danmark afvist.

Danmark er i den sag blevet bakket op af Frankrig, der står i spidsen for Operation Barkhane i Mali og resten af Sahel-regionen.

Frankrig sendte tropper til Mali i 2013 for at bekæmpe jihadister i den nordlige del af landet.

Macron har allerede meddelt, at han vil reducere antallet af tropper fra de nu knap 5000, som er i regionen.

Ifølge AFP vil nogle franske styrker formentlig blive omrokeret til andre baser i nabolande.

Sahel-regionen er et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Mange lande i området er plaget af voldelige konflikter. Der er også omfattende humanitære problemer.

/ritzau/