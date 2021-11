Frankrig vil alligevel ikke mødes med UK om migranter

Boris Johnson har vakt vrede i Paris ved at offentliggøre brev med kontroversielt forslag i migrantkrise.

Forholdet mellem Frankrig og Storbritannien går fra dårligt til værre på grund af migrantkrisen i farvandet mellem de to lande.

Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, har fredag meddelt sin britiske modpart, Priti Patel, at han ændrer et planlagt møde om krisen.

Mødet skulle have været afholdt den kommende weekend sammen med andre europæiske lande. Briterne vil nu ikke blive inviteret.

Det skyldes fransk "skuffelse" over et brev, som premierminister Boris Johnson har fået offentliggjort om migrantkrisen.

I brevet foreslår Johnson den franske præsident Macron, at Frankrig tager migranter, som krydser Den Engelske Kanal, tilbage.

Darmanin kalder brevet "en skuffelse" og siger, at offentliggørelsen af det forværrer situationen.

- Det europæiske migrantmøde vil finde sted i Calais søndag i Frankrig uden briterne, siger en kilde i det franske indenrigsministerium til AFP.

Beslutningen understreger det dårlige forhold, der er mellem de to store EU-lande efter brexit.

Darmanin har beskyldt briterne for "dårlig håndtering af migrantkrisen".

En britisk regeringstalsmand siger, at briterne håber den franske beslutning bliver ændret.

- Ingen nation kan klare denne krise alene, så jeg håber franskmændene vil genoverveje beslutningen om at aflyse invitationen til Priti Patel, siger Storbritanniens transportminister, Grant Shapps.

27 mennesker mistede livet ved et forlis i Den Engelske Kanal onsdag. 17 mænd, syv kvinder og tre mindreårige døde, da deres gummibåd mistede luft og tog vand ind ud for den franske havneby Calais.

Frankrig og Storbritannien har efterfølgende opfordret til en koordineret europæisk indsats for at sætte hårdere ind mod menneskesmuglere, der tjener penge på at sende migranterne ud på de farlige ruter.

Ulykken onsdag er den mest omfattende i Den Engelske Kanal, siden farvandet i 2018 oplevede en stigning i antallet af migranter, der vil til England.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har lovet, at Frankrig ikke vil lade kanalen blive en "kirkegård" for migranter.

Men det kræver en fælles indsats mod menneskesmuglere. Når først migranterne når til Calais, "er det for sent", sagde han torsdag.

Frankrigs premierminister, Jean Castex, holdt krisemøde med andre af regeringens ministre torsdag for at drøfte en forstærket indsats.

Torsdag aften sagde den britiske premierminister, at han havde sendt Macron et forslag med fem punkter, der skal mindske antallet af migranter, der forsøger at krydse kanalen.

Fem mistænkte menneskesmuglere, der menes at have direkte forbindelse til ulykken onsdag, er anholdt, har Frankrigs indenrigsministerium sagt./ritzau/AFP