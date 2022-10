Frankrig vil arbejde sammen med Danmark om våben til Ukraine

Vi arbejder sammen med Danmark om at levere yderligere udstyr af typen Caesar-haubitser til Ukraine, siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Der er fortsat forhandlinger i gang om at sende yderligere seks haubitsere, siger han om de mobile affyringsenheder.

Det danske forsvarsministerium ønskede onsdag aften ikke at kommentere Macrons oplysning over for Ritzau.

- Af hensyn til fortroligheden om operative forhold kan Forsvarsministeriet ikke komme nærmere ind på forhold om donationer af våben, skriver ministeriet i en mail.

Onsdag har Natos forsvarsministre holdt møde i Bruxelles om den militære hjælp fra Nato-landene til Ukraine.

Ved den lejlighed omtalte den danske forsvarsminister, Morten Bødskov (S) de danske militære bidrag. Men han holdt kortene tæt til kroppen.

- Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med konkrete donationer. Men jeg kan sige, at den ukrainske forsvarsminister udtrykte meget stor tilfredshed med Danmarks arbejde og vores konkrete donationer, sagde Morten Bødskov.

De franske Caesar-haubitser er selvkørende og udstyret med 155 mm kanoner.

Ifølge Karsten Marrup, der er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, er det ikke forsvarsvåben, der kan beskytte mod angreb som dem, flere storbyer i Ukraine, herunder Kyiv, blev ramt af mandag.

Det kan bruges i den ukrainske offensiv.

Danmark bestilte for år tilbage 15 kanoner af samme slags. Efterfølgende er der blevet bestilt yderligere fire.

- Vi har fået de første systemer, men vi har bestilt nogle, vi ikke har modtaget endnu.

- Det kan være, at det er nogle af dem, vi giver videre og så får vores egne senere, skriver han i en sms til Ritzau. Han understreger, at han ikke kan vide det med sikkerhed.

Danmark lavede en lignende løsning, da Storbritannien manglede nogle helikoptere a typen EH-101 i Afghanistan, tilføjer han.

Macron havde andet militært udstyr at byde ind med, da tv-stationen France 2 talte med ham onsdag aften.

Ukraine vil modtage radarer og luftværnssystemer fra Frankrig inden for de kommende uger, men han gav ikke nærmere detaljer om, hvilke typer luftværnsraketter, der vil bliv leveret.

- Vi vil levere radarer, systemer og raketter til at beskytte dem mod disse angreb, siger Macron.

Han henviser til de 84 langtrækkende raketter, som Rusland mandag sendte imod Kyiv og en række ukrainske byer.

Frankrig har tidligere doneret skulderbårne luftværnsmissiler af typen Mistral til Ukraine.

