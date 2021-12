Frankrig vil bekæmpe mobning i skoler med fængselsstraf

Mobning af elever i franske skoler kan ifølge et nyt lovforslag blive erklæret for strafbart med op til tre års fængsel.

Det sker som led i bestræbelser på at bekæmpe, at elever af deres skolekammerater bliver bagtalt, nedværdiget eller latterliggjort.

Et flertal i Nationalforsamlingen, der er det ene af to kamre i det franske parlament, har onsdag stemt for forslaget, som nu sendes videre til Senatet - det andet kammer.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP ventes lovforslaget også at få et flertal i Senatet. Loven kan i så fald træde i kraft i februar.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi vil aldrig acceptere, at vores børns liv bliver ødelagt (på grund af mobning, red.), sagde uddannelsesminister Jean-Michel Blanquer under debatten.

Han betegner lovforslaget som "en måde at håndhæve republikkens værdier på."

Særlig grove tilfælde af mobning kan udløse en maksimumsstraf på tre års fængsel samt en bøde på op til 45.000 euro. Det svarer til cirka 335.000 kroner.

I sager, hvor et offer for mobning begår selvmord eller forsøger på det, kan straffen gå op til ti års fængsel.

/ritzau/AFP