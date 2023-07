Frankrig vil betale bonus for tøjreparation for at mindske spild

Frankrig vil fra oktober betale en bonus, der skal tilskynde folk til at få repareret deres tøj eller sko i stedet for at smide det ud.

Det oplyser landets regering.

Tiltaget har til mål at skære ned på de 700.000 ton tøj, der bliver smidt ud af franskmændene årligt. To tredjedele af det ender på lossepladser.

- Fra oktober vil forbrugere være i stand til at få støtte til at reparere deres tøj og sko, siger Frankrigs minister for bæredygtig omstilling, Bérangère Couillard, under et besøg hos La Caserne, som er et centrum for ansvarlig mode i Paris.

Hun har inviteret "alle systuer og skomagere til at blive en del af systemet".

I systemet vil kunderne kunne få syv euro - omkring 52 kroner - for at reparere en hæl. De vil desuden kunne få mellem 10 og 25 euro for tøjreparation.

Pengene skal komme fra en fond med 154 millioner euro - omkring 1,2 milliarder kroner - der dækker årene fra 2023 til 2028.

I Frankrig blev 3,3 milliarder stykker tøj, sko og husholdningstekstiler ifølge Refashion sendt på markedet sidste år.

Refashion en miljøorganisation, der er blevet instrueret af regeringen i at støtte en mere bæredygtig modeindustri.

- Målet er at støtte dem, der udfører reparationerne, siger Couillard, der henviser til systuer, men også de mærker, der udfører deres egne reparationer.

Systemer er modelleret efter en reparationsbonusordning til husholdningsapparater.

Bonussen er en del af en omfattende reform af tekstilsektoren, der er en af de mest forurenende industrier i verden. Reformen blev iværksat af den franske regering i slutningen af 2022.

Dens mål inkluderer at tvinge mærker til at have højere grad af sporbarhed og til finansielt at støtte organisationer, der specialiserer sig i genbrug af tøj.

/ritzau/AFP