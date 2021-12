Frankrig vil give adgang til dokumenter fra Algierkrigen

Politiets og militærets arkiver fra krigen i Algeriet kommer til at blive åbnet 15 år tidligere end planlagt.

Frankrigs hemmelige dokumenter i politiets og militærets arkiver fra krigen i Algeriet kommer til at blive åbnet snart, så sandheden kan komme for en dag.

Det meddeler den franske regering fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Åbningen er således rykket 15 år frem i forhold til planen.

Den algeriske uafhængighedskrig blev udkæmpet fra 1954 til 1962 mellem kolonimagten Frankrig og den algeriske nationale befrielsesfront.

Hundredtusindvis af algeriere blev dræbt. Franske styrker anvendte også tortur ifølge historikere.

- Vi bliver nødt til at have modet til at se den historiske sandhed i øjnene, siger Frankrigs kulturminister, Roselyne Bachelot, ifølge Reuters om åbningen af arkiverne.

Meddelelsen kommer ifølge AFP, mens Frankrig forsøger at afmontere en større diplomatisk krise mellem de to lande.

Krisen tog fart i oktober, da præsident Emmanuel Macron kom med stærkt kritiske bemærkninger om Algeriet, der blev beskyldt for at lave om på historien og skabe had mod franskmænd.

Macron har ellers i øvrigt slået ind på en politisk kurs, hvor han er gået væsentligt længere end sine forgængere i forhold til at anerkende fortidens kriminelle handlinger i Algeriet.

Han har blandt andet erkendt drab udført af franske styrker på aktivister, der kæmpede mod kolonimagten.

Det gælder også drabet på advokaten og aktivisten Ali Boumendjel, der blev kastet ud fra en bygning. Den officielle forklaring lød længe, at han havde begået selvmord.

Åbningen af arkiverne kan blive et vigtigt skridt mod at forstå krigen bedre. Det mener en af de førende franske historikere på området, Benjamin Stora.

- Så kan man få at se, hvem der var under overvågning, hvem der blev forfulgt, og hvem der blev anholdt, siger Stora til Reuters.

- Det handler om at blotlægge alle leddene i de undertrykkende tiltag, fortsætter han.

Krigen førte til, at Algeriet vandt sin uafhængighed fra den franske kolonimagt.

/ritzau/