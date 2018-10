Frankrig vil hente IS-krigeres børn men ikke mødrene

Flere hundrede børn er født af franske kvinder, der er taget til Syrien for at støtte Islamisk Stat.

Frankrig arbejder på at hente en stor gruppe børn hjem til Frankrig fra Syrien, hvor kurdiske styrker passer på dem.

Børnene er enten født i Syrien af kvinder, der er taget til landet for at støtte Islamisk Stat, eller er taget med i en ung alder.

Børnenes mødre vil Frankrig dog overlade til de lokale myndigheders dom og eventuel afsoning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet er 60 kvinder meldt som værende taget til Syrien af deres familier i Frankrig sammen med deres omkring 150 børn.

Hovedparten af disse er under seks år. En stor gruppe af dem er tilbageholdt af de kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien.

Islamisk Stat spredte sig hastigt fra Syrien til et stort område, inklusive store dele af Irak.

Den religiøse, militante bevægelse tiltrak samtidigt flere tusinde troende sunnimuslimer fra Europa, der ville deltage i Islamisk Stats erobringskrig for at skabe en islamisk stat.

Herunder også mange kvinder, der tog afsted for at stifte familie med IS-krigere.

Syriske styrker, en international koalition og kurdiske tropper nedkæmpede dog bevægelsen.

Og mange af de europæere, der tog til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat sidder derfor fængslet i området.

Frankrig arbejder på at hente børnene hjem én sag ad gangen. Ifølge Reuters hentede landet allerede i 2017 tre børn hjem, da deres mor fik en livstidsdom i Irak for at havde erklæret sin loyalitet til Islamisk Stat.

De første børn fra Syrien kan ifølge Reuters blive hentet til Frankrig i slutningen af året.

- Det er i børnenes bedste interesse, siger en fransk embedsmand til Reuters.

Det vil være afhængigt af børnenes mødres accept, om børnene kan blive hentet tilbage.

/ritzau/