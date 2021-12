Frankrig vil i spidsen for EU styrke den ydre grænsekontrol

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har mange og store ambitioner, når Frankrig næste år overtager formandskabet for EU.

Frankrig vil blandt andet rette fokus på EU's forsvarsstrategi, mindsteløn og behovet for bedre grænsekontrol.

Det siger han i en tale torsdag, hvor han fortæller om de franske prioriteter.

Migrantkrisen ved EU's ydre grænser mod Hviderusland viser, at der er behov for handling, mener Macron.

Derfor vil Frankrig i det halve år, landet har formandskabet, fokusere på at styrke Europas muligheder for kontrol ved de ydre grænser. Det er nødvendigt for europæernes sikkerhed, lyder det fra Macron.

Som løsninger peger på Macron på, at der skal være bedre hjælp til lande, som oplever kriser ved deres grænser. Han ønsker også, at EU skal have politiske møder om migration mere jævnligt.

En anden af de franske prioriteter er at få et direktiv om EU-mindsteløn i hus. Danmark er imod direktivet, som man frygter på sigt kan gå ud over den danske arbejdsmarkedsmodel.

Men Frankrig sigter altså efter at få forhandlingerne om direktivet i mål.

- Europæisk mindsteløn er i hjertet af vores formandskab, siger Macron.

Medlemslandene har tidligere i denne uge lagt sig fast på et forhandlingsmandat, som Danmark stemte nej til.

Forhandlingerne mellem medlemslandene og EU-Parlamentet om EU-mindsteløn ventes indledt i begyndelsen af det nye år.

Macron kommer i sin tale om franske prioriteter rundt om mange forskellige emner. Blandt de mere bemærkelsesværdige er også det franske fokus på forsvar.

Macron mener, at der er brug for en ny forsvarsstrategi, som styrker EU's muligheder for at forsvare sig selv. Der er allerede varslet et topmøde med EU's stats- og regeringschefer om forsvar under det franske formandskab.

Generelt er ambitionerne for EU's fremtid ikke små.

- Vi skal bevæge os mod et Europa, som er mere magtfuldt i verden, som har fuld suverænitet, frie valg og er i kontrol over sin egen skæbne, siger Macron.

EU-formandskabet skifter hvert halve år. I øjeblikket er det Slovenien, der har formandskabet. At have formandskabet er ikke lig med, at formandslandet kan bestemme EU's politik.

Men som hovedregel bliver EU's retning påvirket af, hvilke prioriteter formandslandet har, fordi landet kan styre, hvilke dagsordener der er øverst i det halve år.

Frankrig har EU-formandskabet, samtidig med at landet har præsidentvalg, så der bliver nok at se til for Macron det næste halve år. Til april skal franskmændene til stemmeurnerne.

/ritzau/Reuters