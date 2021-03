Frankrig vil returnere Klimt-maleri som nazister stjal

Maleriet "Rosenbuske under træerne", som blev stjålet af nazisterne, returneres til de retmæssige ejere.

Frankrig meddelte mandag, at det vil returnere et maleri af den østrigske kunstner Gustav Klimt, som blev stjålet af nazisterne, til de retmæssige ejere.

Den franske kulturminister, Roselyne Bachelot, siger, at det drejer sig om maleriet "Rosenbuske under træerne", som for øjeblikket hænger på Musée d'Orsay i Paris.

Bachelot offentliggjorde beslutningen ved et pressemøde mandag.

Maleriet er fra omkring 1905. Det er ligesom de fleste af Klimts landskaber malet i en sommerferie i enten 1904 eller 1905.

/ritzau/Reuters