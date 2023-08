Frankrigs ambassadør trodser ultimatum fra Niger og bliver i landet

Trods et ultimatum fra Nigers militærjunta bliver Frankrigs ambassadør i landet.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i en tale til diplomater mandag.

Fredag gav Nigers udenrigsministerium den franske ambassadør, Sylvain Itte, 48 timer til at forlade Niger.

Mandag befinder han sig fortsat i landet, og det støtter Macron, som på ny udtrykker opbakning til Nigers nu tilfangetagne præsident, Mohamed Bazoum, der 26. juli blev tvunget fra magten ved et kup.

- Jeg synes, at vores politik er den rette, siger Macron.

- Den bygger på præsident Bazoums mod og på forpligtelserne fra vores ambassadør i landet, som bliver der på trods af presset og de udmeldinger, der er kommet fra de illegitime myndigheder, fortsætter præsidenten.

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Frankrig - den tidligere kolonimagt i Niger - har opfordret militærjuntaen til at genindsætte Bazoum.

Det har juntaen dog ikke gjort.

Organisationen Ecowas, som er en sammenslutning af vestafrikanske lande, har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.

Niger er det fjerde land i det vestlige Afrika, der er blevet udsat for et kup siden 2020. Mali, Guinea og Burkina Faso er de tre andre lande.

Juntaerne i Burkina Faso og Mali har sagt, at enhver militær intervention i deres naboland vil blive anset som en "krigserklæring" mod deres lande.

