Frankrigs fortovscaféer åbner igen om få uger

Frankrig genåbner gradvist caféer, restauranter og museer efter nedlukning og lemper på natligt udgangsforbud.

Frankrig gør klar til gradvist at genåbne de dele af samfundet, der har været lukket ned i månedsvis på grund af coronapandemien.

Fra den 19. maj bliver der igen åbnet for udendørsservering på caféer og restauranter. Det vil også være muligt at komme i biografen eller på museum fra denne dato.

Caféer og restauranter må vente til 9. juni med at servere for gæster indendørs.

Det siger præsident Emmanuel Macron i et interview til franske aviser torsdag.

Restauranter og barer har været lukket siden oktober.

Macron tilføjer, at han vil forkorte det dybt upopulære udgangsforbud, der i dag gælder fra klokken 19.00 og hele aftenen og natten.

Fra den 19. maj er det tilladt at være ude til klokken 21.00, og den 9. juni flyttes det til klokken 23.00, lyder planen.

Det er ventet, at det natlige udgangsforbud vil blive ophævet helt fra 30. juni.

Interviewet med Macron ventes offentliggjort torsdag aften, men kilder i regeringen bekræfter oplysningerne.

Der er også godt nyt for de turister, der vil på ferie i Frankrig. Det kan lade sig gøre fra 9. juni, hvis man er i besiddelse af et såkaldt sundhedspas, oplyser en kilde med kendskab til genåbningsplanen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nogle franske eksperter har dog advaret mod at lempe for hurtigt på restriktionerne og tillade større forsamlinger.

De peger på, at der er 5879 coronapatienter indlagt på landets intensivafdelinger lige nu. Det er flere, end da anden smittebølge toppede i november.

Antallet af nye smittetilfælde er faldet i Frankrig i den seneste måned. Landets sundhedsmyndigheder melder torsdag om et dagligt gennemsnit på omkring 27.000 nye tilfælde. For en måned siden var der omkring 40.000.

Den nedlukning, Frankrig nu gradvis er på vej ud af, er landets tredje, siden coronapandemien nåede til Europa for lidt over et år siden.

