Frankrigs justitsminister afviser at gå af efter fangeflugt

En spektakulær flugt fra fængsel nær Paris har ført til kritik af justitsministeren.

Frankrigs justitsminister afviser onsdag, at hun vil træde tilbage, efter at en berygtet kriminel blev hjulpet til flugt fra et fængsel af sammensvorne, der landede i fængselsgården med en helikopter.

Der er rejst kritik af myndighederne, fordi de faktisk havde modtaget en advarsel om, at den berygtede forbryder Rédoine Faïd var ved at planlægge sin flugt.

Rédoine Faïd har en lang kriminel løbebane, og han har en gang tidligere flygtet fængsel.

Det lykkedes for ham igen søndag, da han blev hjulpet til flugt fra fængslet Reau nær Paris.

Den 46-årige notoriske tyv flygtede ved en omhyggeligt planlagt flugt. Tre bevæbnede mænd ankom til fængslets indgang og krævede, at Faid blev løsladt.

Det var dog en afledningsmanøvre, der gjorde det muligt, at en helikopter samtidig landede i fængslets gård, der ikke er dækket over med net.

Myndighederne satte umiddelbart efter flugten 3000 mand på sagen, men i de seneste dage er antallet blevet reduceret til 100 mand, som er højt specialiserede.

Justitsminister Nicole Belloubet er blevet draget til ansvar for dårlig sikkerhed ved fængslet - blandt andet for et der ikke var noget net til at forhindre helikoptere adgang.

Dagbladet Le Figaro har også offentliggjort en e-mail, som viser, at ansatte i fængslet advarede om et forestående flugtforsøg. De opfordrede derfor til, at Faid blev flyttet til et andet sted hurtigt.

Belloubet siger, at hun ikke har været inde over denne beslutning, og hun siger, at hun "på ingen måde overveje at træde tilbage".

Bevæbnede mænd fra helikopteren tog Faid ud af et besøgsrum og fik ham om bord på helikopteren, uden at nogen blev såret.

Helikopteren blev fundet udbrændt nord for Paris. Piloten fra den kaprede helikopter siger, at han blev slået og truet, da han var gidsel.

Stephane Buy, som er en erfaren pilot og instruktør, siger til RTL radio, at to mænd i en flyveklub nær Paris havde tvunget ham til at flyve helikopteren ved at holde skydevåben rettet mod ham.

Han siger, at han kendte dem, da de engang tidligere havde fløjet med ham.

- De sagde, at min familie ville være i fare, hvis jeg ikke udførte opgaven, siger han.

Under flyvningen blev han tvunget til at lande for at flere sammensvorne flugthjælpere kunne komme om bord. Da helikopteren, der var fra 1960'erne, ikke ville starte efter denne landing, blev han flere gange slået med riffelkolber, og han var kortvarigt bevidstløs.

Faid er dømt for væbnet røveri og mordet på en politikvinde i 2010 ved et fejlslagent røveri.

/ritzau/AFP