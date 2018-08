Frankrigs miljøminister går af i skuffelse over klimaindsats

Frankrigs miljøminister træder tilbage i skuffelse over manglende fremskridt i forhandlingerne om klimaet.

Frankrigs miljøminister, Nicolas Hulot, meddeler tirsdag overraskende, at han træder tilbage på grund af skuffelse over manglende fremskridt i forhandlingerne om klimaet og andre miljøproblemer.

Hulot, som er en tidligere tv-vært og miljøaktivist, siger, at han endnu ikke har informeret præsident Emmanuel Macron om sin beslutning.

- Det er en akkumulering af skuffelser over utilstrækkelige skridt over for klimaforandringer og manglende indsats for at forsvare biodiversiteten og andre trusler mod miljøet, siger han.

Ministerens tilbagetræden kan være et hårdt slag for Macron, der hentede Hulot ind fra en stilling som klimaaktivist - han var ikke politiker. Han havde titel af "statsminister", en særlig titel, der siger noget om ministeriets betydning.

Meddelelsen kom, umiddelbart før præsident Macrons statsbesøg i Danmark.

Den 40-årige midtersøgende Macron står over for store udfordringer på flere fronter. Den franske økonomi er præget af faldende vækst, og hans regering har svært ved at få udarbejdet et statsligt budget for 2019.

Premierminister Edouard Philippe meddelte i weekenden, at han må opgive et erklæret politisk mål om at få nedbragt det statslige budgetunderskud.

På det diplomatiske niveau kæmper Macron for at overbevise de europæiske partnere om behovet for et mere integreret EU.

Macrons bestræbelser på at få udbygget Frankrigs forhold til et USA under præsident Donald Trumps ledelse har ikke ført til mange konkrete resultater.

Politiske iagttagere i Paris siger, at Macron formentligt vil tage imod meddelelsen om Hulots tilbagetræden med bitterhed, da han ikke blev orienteret forud for sit statsbesøg i Danmark.

- Den meste elementære hensyntagen og høflighed ville være at advare præsidenten og premierministeren, siger regeringstalsmanden Benjamin Griveaux til nyhedskanalen BFM.

/ritzau/AFP