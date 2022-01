Frankrigs parlament giver grønt lys til omstridt vaccinepas

Ny fransk lov vil gøre det obligatorisk at være færdigvaccineret mod covid-19 i en lang række tilfælde.

Frankrigs parlament har søndag givet den endelige godkendelse til at indføre vaccinepas i landet.

215 parlamentsmedlemmer stemte for, mens 58 stemte imod. Dermed kan vaccinepasset indføres en af de kommende dage.

Loven vil gøre det obligatorisk at være færdigvaccineret mod covid-19 i en lang række tilfælde.

For eksempel vil det indebære, at borgere skal være vaccinerede, hvis de vil rejse med intercitytog, deltage i kulturelle begivenheder eller spise på restaurant.

En nylig negativ test eller bevis for et nyligt overstået coronaforløb vil ikke blive godtaget, som hidtil har været tilfældet.

De strammere regler for uvaccinerede har været genstand for stor debat i Frankrig. Og det har taget længere tid, end regeringen regnede med, at sikre grønt lys til vaccinepasset.

Da lovforslaget var til førstebehandling i parlamentet, blev det til flere dages debat, før der var enighed om et forslag, der kunne sendes videre til Senatet.

Siden har Senatet efter at have indført flere ændringer sendt det tilbage til parlamentet, hvor det søndag har fået den endelige godkendelse.

Frankrigs premierminister, Jean Castex, har undervejs i processen sagt, at man håbede at have det indført 15. januar. Men den dato er altså overskredet.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, var med til at skabe ophedet debat, da lovforslaget var til behandling i parlamentet første gang.

Her sagde Macron, at han - mildt sagt - vil genere personer, som ikke er vaccinerede, indtil de siger ja til at blive stukket.

Han har siden meddelt, at han står helt ved den kommentar, som modstandere blev provokeret af.

Lørdag var tusinder af demonstranter på gaderne rundtom i Frankrig for at protestere over de strammere coronaregler. Der var dog betydeligt færre end ugen før, hvor de gik på gaden efter Macrons provokerende kommentar.

Omkring 78 procent af den franske befolkning er færdigvaccineret ifølge sundhedsministeriet.

Frankrig oplever i øjeblikket sin femte bølge af coronasmitte. Landet med 67 millioner indbyggere rammer rekordhøje niveauer med over 300.000 nye smittede dagligt.

Der er imidlertid langt færre indlagte på intensiv end under den første bølge i marts-april 2020.

/ritzau/Reuters