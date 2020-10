Frankrigs præsident: Islam er i krise over hele verden

Macron er fast besluttet på at stoppe alle, som "bruger religion til at opbygge parallelsamfund".

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at islam i dag er en religion, som er i krise over hele verden.

I en med spænding imødeset tale om kampen mod islamisk radikalisme i Frankrig siger Macron, at islam er i krise som følge af "ekstremt forhærdede positioner".

Han siger, at hans regering senere i år vil fremlægge udkastet til en ny lov, som skal styrke sekularismen i Frankrig, så politiske forhold kan diskuteres uafhængigt af religion.

Macron, der holdt talen i en vestlige forstad til Paris, advarer om, at der er en "islamisk separatisme" i landet.

Den franske præsident bebuder samtidig, at et forbud mod tørklæder og slør vil blive udvidet til også at omfatte ansatte i den private sektor.

Staten skal også have bemyndigelse til at gribe ind, hvis et lokalt styre har givet uacceptabelt mange indrømmelser til islamister.

En ny politik skal dæmme op for islamisk separatisme hedder det.

Macron henviser til "religiøse menuer" i skolekantiner og kønsadskilte hold ved svømmebade.

I Macrons bagland og indenrigsministeriet siger flere kilder, at præsidenten er fast besluttet på at stoppe alle, som "bruger religion til at opbygge parallelsamfund".

/ritzau/AFP