Frankrigs præsident kalder kolonitiden en stor fejl

Præsident Macron fordømte fransk kolonialisme under et besøg i Elfenbenskysten, en tidligere fransk koloni.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder kolonialismen for "en alvorlig fejltagelse".

Det sagde han lørdag i en tale under et besøg i Elfenbenskysten, der er en tidligere fransk koloni. Talen blev holdt i landets største by, Abidjan.

Samtidig opfordrer han til, at der "startes et nyt kapitel" i relationen mellem Frankrig og Elfenbenskysten.

Macron sagde i talen, at Frankrig ofte bliver anset som et land, der har et "hegemonisk (dominerende, red.) udsyn".

- Det, der fulgte med kolonialismen, var en alvorlig fejltagelse og republikkens (Frankrigs, red.) skyld, lød det videre fra Macron.

Under den franske præsidentvalgkamp i 2017 skabte Macron røre, da han sagde at Frankrigs kolonisering af Algeriet var "en forbrydelse mod menneskerettighederne".

Lørdag understregede Macron under besøget i Elfenbenskysten således sit syn på kolonialismen, samtidig med at han opfordrede til at se fremad.

Elfenbenskystens præsident, Alassane Outtara, stod ved Macrons side under talen. Det skriver mediet The Australian.

Præsidenten annoncerede her en "historisk" reform af landets franskstøttede valuta, CFA Franc.

Valutaen blev etableret i 1945 i flere tidligere franske kolonier i det vestlige og centrale Afrika.

Fra næste år vil møntfodens navn blive ændret og franske embedsmænd vil træde tilbage fra landets lovgivende institutioner, sagde Outtara ifølge The Australian.

Elfenbenskystens valuta vil dog fortsat fastsættes i relation til euroen, for at sikre den stabilitet, forsikrede præsidenten.

Macron bød reformen velkommen og roste den øgede finansielle og økonomiske selvstændighed i regionen.

- Jeg kommer fra en generation, som ikke har oplevet kolonialismen, så lad os bryde forbindelsen (til fortiden, red.), sagde han.

Samtidig understregede han, at Elfenbenskystens nuværende møntfod af mange unge i landet opfattes som et levn fra kolonitiden.

