Frankrigs præsident Macron er næsten sikker på at søge genvalg

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ønsker at søge genvalg ved forårets præsidentvalg, men han vil først erklære sit kandidatur, når han er helt sikker.

Det siger Macron til avisen Le Parisien ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Der er ikke tale om at skabe en falsk spænding. Jeg ønsker det, og så snart sundhedssituationen tillader det, og jeg har taget en endelig beslutning, vil jeg melde det ud, siger han med henvisning til den aktuelle bølge af coronasmitte, som skyller ind over Frankrig.

Tirsdag meldte de franske sundhedsmyndigheder om mere end 270.000 smittede. Det er det hidtil største antal i løbet af et døgn under hele pandemien.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Er det tid for at træffe personlige valg, når jeg har vigtige beslutninger at tage på kort sigt med hensyn til pandemien? Nej, siger han.

Macron, der kom til magten i 2017 med løfter om at reformere Frankrig og genoprette dets status som en global magt, er den overvældende favorit til at vinde valget, mens politiske iagttagere advarer om, at en sejr langtfra er givet.

Han skal i givet fald op mod sin hovedudfordrer fra valget i 2017, højrefløjspolitikeren Marine Le Pen, som har bekræftet, at hun igen stiller op.

Første runde af præsidentvalget finder sted 10. april. Såfremt ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne, bliver der holdt en anden runde 24. april mellem de to kandidater, som får flest stemmer i første runde.

/ritzau/