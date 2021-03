Frankrigs præsident vil se vaccinationer alle dage

- Vi vil ændre tempoet i vaccinationskampagnen for alvor i april, siger præsident Emmanuel Macron.

Frankrig burde vaccinere morgen, middag og aften, siger præsident Emmanuel Macron, som står over for udbredt kritik af landets vaccineprogram.

- Vi vil ændre tempoet for alvor i april, siger den franske præsident, som tirsdag besøgte et vaccinationscenter i den nordlige by Valenciennes.

- Når det gælder vaccinationer, bør der hverken være weekender eller fridage, pointerer Macron.

Frankrig står over for en tredje bølge med udbredt smitte, men er håbløst bagud med vaccinationer i forhold til mange andre vestlige lande.

Der er foretaget godt 8,8 millioner vaccinationer i Frankrig mod over 30 millioner i Storbritannien og knap 11 millioner i Tyskland.

Men selv om tempoet med vaccinationer er steget i de seneste uger, så har landet ikke kunnet dæmme op for et eskalerende antal nye smittetilfælde.

Den franske regering meddelte mandag, at hæren hurtigt vil oprette 35 masse-vaccinationscentre.

Hidtil har Frankrig kun foretaget vaccinationer på rådhuse, hospitaler, i lægecentre og på apoteker.

Det er nu planen, at Frankrig skal have vaccineret 10 millioner indbyggere i midten af april og 30 millioner i midten af juni.

Efter en helt usædvanlig langsom start, hvor en oppositionspolitiker sagde, at "vi vaccinerer på en uge, hvad Tyskland vaccinerer på 30 minutter", er vaccinationskampagnen blevet mere og mere optrappet.

Myndighederne kæmper også mod en udbredt skepsis blandt franskmændene over for vacciner, selv om det var franskmanden Louis Pasteur i 1800-tallet, der var den første, som havde betydelig succes i sit arbejde med udvikling af vacciner.

Ifølge en meningsmåling i midten af marts fra Ipsos Global Advisor i et partnerskab med World Economic Forum var det på det tidspunkt kun 40 procent af franskmændene, som ville lade sig vaccinere mod 77 procent i Storbritannien.

