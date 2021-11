Frankrigs Trump ventes at meddele præsidentkandidatur tirsdag

Den franske ultranationalistiske tv-kommentator Eric Zemmour vil tirsdag meddele, at han stiller op til præsidentvalget i Frankrig næste år.

Det fortæller en af hans medarbejdere mandag.

Den 63-årige Zemmour, der flere gange er blevet beskrevet som "Frankrigs Donald Trump", har tidligere antydet, at han vil stille op, men han har endnu ikke bekræftet det.

Den ventede annoncering tirsdag kommer i kølvandet på meningsmålinger, der viser, at Zemmour har opbakning nok til at udfordre den siddende præsident, Emmanuel Macron, samt højrefløjslederen Marine Le Pen ved valget 10. april næste år.

- En meddelelse til det franske folk vil blive sendt ud på vores sociale netværk omkring tirsdag middag, fortæller medarbejderen.

Det er planen, at Eric Zemmour stiller op til interview med tv-kanalen TF1 omkring det tidspunkt tirsdag.

Desuden er adskillige medlemmer af Zemmours indercirkel begyndt at bruge hashtagget #Zemmourcandidat (Zemmour kandidat, red.) på Twitter.

Eric Zemmour, som har to domme for hadefulde ytringer bag sig, håber, at hans budskab om at bremse immigration og islam i Frankrig vil appellere til konservative i et land, der er præget af racemæssige og religiøse spændinger.

Han er en af Frankrigs mest kendte og kontroversielle kommentatorer. Han har blandt andet slået sit navn fast ved at advare om muslimernes "kolonisering" af landet.

Zemmour mener, at islam er "uforenelig" med franske værdier.

Marine Le Pen lader dog ikke til at føle sig truet af sin højreradikale rival.

- Jeg tror, at han ender under ti procent, sagde hun i forrige uge.

- Med den vold og brutalitet, han udtrykker, får han mit projekt til at fremstå endnu mere fornuftigt og gennemførligt.

Præsident Emmanuel Macron har endnu ikke bekræftet, om han går efter en anden femårsperiode, omend det i vid udstrækning ventes, at han gør.

I midten af oktober blev Paris' borgmester, Anne Hidalgo, nomineret som præsidentkandidat for det franske socialistparti ved valget til april.

/ritzau/AFP