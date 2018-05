Frankrigs udenrigsminister: Iran-aftale er ikke død

Frankrigs udenrigsminister vil føre drøftelser med Irans præsident onsdag om den nye situation.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, siger, at Iran-atomaftalen ikke er død.

- Præsident Emmanuel Macron vil onsdag føre drøftelser med den iranske præsident, Hassan Rouhani, om den nye situation, efter at USA har trukket sig ud af aftalen, siger han til radiostationen RTL og tilføjer:

- Denne aftale er ikke død.

Frankrigs udenrigsminister mødes mandag med sine kolleger fra Storbritannien og Tyskland for at drøfte Iran-situationen.

Le Drian, som blev interviewet få timer efter præsident Donald Trumps erklæring om, at han trækker USA ud af atomaftalen, siger, at Macrons kontakt til Rouhani i dag vil blive fulgt op med møder i næste uge mellem iranere og udenrigsministrene fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

Le Drian oplyser videre til RTL, at møder også er ved at blive arrangeret med oliegiganter som Total i regionen.

Han betoner også, at han ser med bekymring på den nye udvikling.

- Ja, der er en virkelig risiko for konfrontation, siger han med henvisning til Trumps beslutning.

- Jeg håber ikke, at dette bliver et tilbageslag for freden, siger han.

Israel, Saudi-Arabien og Irans andre rivaler i Mellemøsten har længe ønsket at få ophævet atomaftalen, som de mener ødelægger den strategi, som de mener verden bør anlægge: En konfrontatorisk kurs mod iranernes ambition om at vinde indflydelse og magt i regionen.

Men en ophævelse af aftalen kan få den modsatte virkning og udløse endnu mere uro i Mellemøsten. Samtidig består der er en risiko for, at iranerne vil genstarte landets atomprogram.

Saudi-Arabien har truet med at indlede dets eget atomvåbenprogram, hvis Iran genoptager dets våbenprogram.

De tre europæiske lande var med til at forhandle aftalen på plads i 2015 sammen med USA, Rusland og Iran. Det var dog i overvejende grad en bilateral aftale mellem USA og Iran.

Også i Rusland beklager man den amerikanske beslutning. Ifølge russiske repræsentanter i EU vil man forsøge at fastholde aftalen, skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

/ritzau/Reuters