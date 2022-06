Frankrigs venstrefløj kan udfordre Macron til parlamentsvalg

Macrons flertal i Frankrigs Nationalforsamling kan smuldre, når franskmændene over to runder stemmer.

Når franskmændene søndag går til valgurnerne for at stemme i første runde af det franske parlamentsvalg, kan præsident Emmanuel Macrons centrumhøjre-alliance, Ensemble, risikere at miste sit absolutte flertal.

En måling fra Ipsos tidligere på ugen viser, at Macrons parti står til at få mellem 275 og 315 af pladserne i Nationalforsamlingen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det kræver 289 pladser at få flertal

Jean Luc-Melénchons venstreorienterede koalition, Nupes, ligger nummer to i målingen.

Valget til den franske Nationalforsamling foregår over to runder, og derfor er der først et resultat, når anden valgrunde er overstået 19. juni.

I april blev Macron genvalgt som Frankrigs præsident efter en sejr over den højreorienterede Marine Le Pen.

Melénchon, der ikke fik nok stemmer til at gå videre fra den indledende runde af det franske præsidentvalg, har kaldt parlamentsvalget "tredje runde" af præsidentvalget ifølge nyhedsbureauet AFP.

De forskellige lejres succes afhænger dog i høj grad af, hvor mange franskmænd, der finder vej til valgstederne, der åbner klokken otte søndag morgen.

Det ventes, at over 50 procent af de stemmeberettigede ikke går ned og stemmer søndag.

For at blive valgt til Nationalforsamlingen i første runde, skal en kandidat have halvdelen af stemmerne på dagen og opbakning fra mindst 25 procent af de stemmeberettigede i valgkredsen.

Har ingen kandidater fra kredsen det, går de to kandidater med flest stemmer og andre kandidater, der har fået mere end 12,5 procent af stemmerne, videre til anden runde.

Ved anden runde er det kandidaten med flest stemmer, der vinder.

Analytikere forventer ifølge AFP, at mange unge og personer med lave indkomster vil blive hjemme ved første runde. Men kan Melénchon mobilisere dem til anden runde, kan billedet ændres.

Macrons koalition har lige nu flertallet i Nationalforsamlingen. Hvis det fortsætter efter 19. juni, vil han kunne fortsætte med at styre landet som hidtil.

Lykkes det ikke, er præsidenten nødt til at finde samarbejdspartnere.

70-årige Jean Luc-Melénchon, der er en politisk veteran og tidligere marxist, har sagt, at han blandt andet vil hindre Macron i at hæve pensionsalderen.

Torsdag anerkendte Macron, at der var meget på spil for ham ved søndagens valg. Han advarede franskmændene mod at vælge "ekstremer" der vil "tilføre mere krise til krisen".

/ritzau/